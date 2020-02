VIDEO Sanremo 2020: Leo Gassmann vince tra le “Nuove Proposte” con “Vai bene così” (Di venerdì 7 febbraio 2020) 70° Festival di Sanremo è proseguito oggi, venerdì 7 febbraio: al teatro Ariston nel corso della quarta serata è stato proclamato il vincitore della Sezione “Nuove Proposte“. A vincere, con il 52,5% dei voti, è Leo Gassmann, con il brano “Vai bene così“. VIDEO PROCLAMAZIONE LEO Gassmann CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PROCLAMAZIONE DI LEO Gassmann TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A Sanremo 2020 NUOVE PROPOSTE Eugenio in via di Gioia Tecla Fadi Leo Gassmann Gabriella Martinelli e Lula Fasma Marco Sentieri Matteo Faustini CAMPIONI Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro Diodato Le Vibrazioni Anastasio Elodie Bugo e Morgan Alberto Urso Riki Raphael Gualazzi Piero Pelù Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Francesco Gabbani Paolo Jannacci Rancore Junior Cally Giordana Angi Michele Zarrillo CLICCA QUI PER LEGGERE ... oasport

frankgabbani : Dopo un’altra giornata su e giù per Sanremo mi fermo un attimo per dirvi grazie. Grazie per come avete accolto… - TIM_Official : ??Volare ooh ooh!?? Poco prima della nuova puntata del Festival @ElisaDospina ha fatto cantare tutta #Sanremo2020. Q… - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -