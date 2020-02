Verona-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di venerdì 7 febbraio 2020) Verona-Juventus: gli scaligeri di Ivan Juric sfidano in casa i bianconeri capolisti di Maurizio Sarri nell’anticipo serale del sabato della 23ª giornata di Serie A La sfida fra il Verona rivelazione di Ivan Juric e la Juventus capolista è il piatto forte del sabato della 23ª giornata di Serie A. L’anticipo contrappone gli scaligeri, noni in classifica con 31 punti e in lotta per un piazzamento valido per l’Europa League, alla Vecchia Signora, in testa alla graduatoria con 54 punti. Verona-Juventus: la partita si giocherà la sera di sabato 8 febbraio 2020 nello scenario dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona con fischio d’inizio alle ore 20.45. Verona-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone ... calcionews24

GoalItalia : Sarri pensa al nuovo ruolo di Dybala con Ronaldo e Douglas Costa ???? - tuttosport : La #Juve verso il #Verona: #Dybala in gruppo, personalizzato per #Bonucci - romeoagresti : #Juventus, definiti gli ultimi dettagli con il Verona per #Wesley: giocherà con l’Under 23 // Done Deal: Wesley joi… -