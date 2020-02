Ultime Notizie Roma del 07-02-2020 ore 20:10 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Spaziali in forma politica in apertura questo accordo a tre a mio avviso non ha la maggioranza in parlamento lo dice Matteo Renzi a Radio Capital parlando dell’accordo Movimento 5 Stelle PD Leu sulla prescrizione le indiscrezioni che parlano di un appoggio esterno di Italia Viva noi non vogliamo lasciare Poi se il Presidente del Consiglio vuole che lasciamo ci mettiamo un quarto d’ora buona fede di Chiara andiamo in consiglio dei ministri su questo testo si valuta l’ipotesi decreto legge per approvare il nodo Conte bis Zingaretti piega passi avanti ma il Tel Aviv è ambigua per ponte non è il momento dell’ideologia Bastard Invia tempo di decisioni Confido che tutte le forze di maggioranza riescono a condividere la medesima ragionevole posizione la cronaca avrebbero commesso ... romadailynews

LegaSalvini : ++ POMEZIA, VANDALIZZATO IL MONUMENTO AI MARTIRI DELLE FOIBE ++ - SkyTG24 : Coronavirus, primo italiano contagiato. 636 i morti, oltre 30mila casi - SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' -