Treno deragliato, il prefetto di Lodi: “Scenario apocalittico, soccorsi esemplari” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Uno scenario apocalittico, che poteva avere conseguenze ancora più gravi. Il sistema dei soccorsi è stato esemplare“: lo ha affermato il prefetto di Lodi Marcello Cardona in un’intervista al Corriere della Sera. “La dinamica dei fatti e lo scenario apocalittico che ci siamo trovati davanti indicano che è accaduto un incidente gravissimo. Un Frecciarossa che per 500 metri corre senza controllo, scivola sulle carrozze, sbatte contro strutture di cemento armato è un fatto eccezionale. Se invece di una persona nella prima carrozza ce ne fossero state 50, o se invece di due sulla seconda carrozza ce ne fossero state 60, poteva accadere una tragedia ancora più grande. Ma non dimentichiamo che la perdita di due vite ha lo stesso impatto e deve produrre la stessa riflessione su quanto accaduto“, ha spiegato il prefetto sottolineando che “i soccorsi ... meteoweb.eu

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -