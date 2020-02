Traffico Roma del 07-02-2020 ore 17:30 (Di venerdì 7 febbraio 2020) SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER UN INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRE CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN CITTà AL QUARTIERE TRIESTE RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA NEMORENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ARCHIANO. AL LAURENTINO 38 PER UN’ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SULLA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIA CELINE. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA ANAGNINA. Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CAPITALE, CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN ... romadailynews

