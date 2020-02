Take-Two: l'addio di Dan Houser non influirà sull'operato di Rockstar e non ci saranno ulteriori partenze (Di venerdì 7 febbraio 2020) Take-Two è contenta di come Rockstar ha operato e non vede come possa influire l'addio di Dan Houser sulla cultura dello studio. Dan ha co-fondato Rockstar con suo fratello Sam, e la coppia è stata responsabile della parte narrativa di GTA e Red Dead Redemption. La notizia è stata così scioccante che ha causato il calo del valore delle azioni il giorno successivo di circa il 6%.Rispondendo alle preoccupazioni degli investitori su come ciò possa influenzare i futuri giochi Rockstar, il CEO Strauss Zelnick ha affermato che l'output dello studio non è mai stato più forte e che Sam Houser continuerà a guidare la squadra come ha sempre fatto. Zelnick ha anche ribadito che Dan Houser è stato in congedo prolungato dalla scorsa primavera. "Dan Houser è stato in congedo prolungato dall'inizio della primavera del 2019. La società è stata guidata sin dalla sua fondazione da Sam Houser, che è il ... eurogamer

