Sport in tv oggi (venerdì 7 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giornata ricca di Sport in questo venerdì 7 febbraio. Si comincia fin dal mattino presto con i test della MotoGP a Sepang (Malesia). Un day-1 atteso per i centauri della classe regina, che inizieranno a prendere dimestichezza con le nuove moto. Grandi aspettative per Valentino Rossi, desideroso di riscattare un 2019 molto negativo. Non solo motori ma anche tanto ciclismo con l’Oceania Tour, il Tour de Langkawi e la Volta a la Comunitat Valenciana. Di scena poi il tennis con i tornei di Pune, Montpellier e di Cordoba, per non parlare della Fed Cup, con l’Italia impegnata nella terza giornata della fase a gironi del Gruppo I (Europa/Africa), a caccia del pass per la finale. Le azzurre se la vedranno contro la Grecia. Basket a volontà con l’Eurolega e le semifinali della Coppa Intercontinentale e poi il calcio con l’incontro di Serie A tra Roma e Bologna. Non ci si ... oasport

