Sonatrach fa tremare Augusta: cosa succede tra Italia e Algeria (Di venerdì 7 febbraio 2020) In silenzio l’Algeria sta cercando di accaparrarsi, e sembra riuscirci, il mare antistante la Sardegna estendendo di diverse miglia la propria Zee (Zona Economica Esclusiva). E sempre in silenzio, nel dicembre del 2018, Algeri si è presa buona parte delle raffinerie di Augusta tramite la società statale Sonatrach. Proprio quest’ultimo investimento potrebbe però essere a rischio: la nuova governance del paese africano vorrebbe rivedere quell’affare, non è escluso un possibile futuro disimpegno dallo stabilimento siciliano. L’affare del 2018 Dopo alcuni mesi di trattative, l’americana Exxon è riuscita a vedere alla Sonatrach le proprie infrastrutture presenti all’interno del petrolchimico di Augusta. Un affare che, secondo la rivista francese Petrostrategies, è stato complessivamente da 725 milioni di dollari. All’epoca, è poi affiorato nelle ... it.insideover

Sonatrach tremare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sonatrach tremare