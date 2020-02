Sanremo non è RaiPlay: chiudere alle 2.30 è mancanza di rispetto. Per la tv e per la gara (Di sabato 8 febbraio 2020) "Come state? Ieri abbiamo fatto un po’ tardi e chiedo scusa se qualcuno stamattina si è svegliato con il mal di schiena perché si è addormentato sul divano. Io per esempio ho mal di piedi a forza di stare sul palco. Ma siamo felici perché stiamo ascoltando canzoni bellissime" dice sorridente Amadeus aprendo la Quarta Serata di Sanremo 2020. Il riferimento è alla serata precedente, terminata alle 2.05 come ai tempi belli dei Sanremo di Baudo; per andare a ritroso, la Seconda è terminata all'1.46 e la Prima all'1.25. Un crescendo, insomma. E infatti la chiusura della Quarta Serata è prevista alle 02.25. Da scaletta. Una follia. Una cosa che sarebbe incomprensibile anche per RaiPlay, celebrato come la quintessenza della libertà di format e linguaggio. Su Rai 1, in chiaro, per me è una mancanza di rispetto. Irrispettoso per la tv (e per il pubblico): un Sanremo che non è per tutti E' ... blogo

