Sanremo 2020 | conoscete l’ex fidanzata di Enrico Nigiotti?

Enrico Nigiotti, cantautore classe 1987, è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. La sua canzone Baciami Adesso è il primo estratto del nuovo album, che si intitola Nigio e che uscirà il 14 Febbraio. La sua carriera, però, è iniziata tra i banchi di scuola di Amici e proprio lì, ha trovato l'amore. Amici e l'amore per Elena Enrico Nigiotti deve l'inizio del suo successo a Maria de Filippi che grazie ad Amici, nel 2010, lo ha lanciato nel mondo della musica. Oltre al successo, Nigiotti però tra quei banchi ha trovato l'amore. La donna che fece innamorare il giovane cantautore è la bellissima e bravissima ballerina Elena D'Amario. L'artista lavora ancora per il programma che l'ha consacrata al mondo della danza, ma è anche la prima ballerina Parsons Dance Academy negli USA. Con Elena fu una storia intensa, ma che probabilmente finì a causa della distanza.

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -