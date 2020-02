Sanremo 2020: Achille Lauro porta Ziggy Stardust, «anima ribelle», sul palco dell’Ariston (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaSanremo 2020: Achille Lauro e AnnalisaDopo San Francesco, David Bowie. Achille Lauro nella notte dei duetti ha portato sul palco di Sanremo il Duca Bianco. In coppia con Annalisa, il rapper ha interpretato la straordinaria Gli uomini non cambiano di Mina, omaggiando uno dei personaggi più iconici della scena pop e rock mondiale: Ziggy Stardust, uno dei tanti alter ego di David Bowie. «Ziggy Stardust, anima ribelle, simbolo di assoluta libertà artistica, espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica», ha fatto sapere in una nota ai fan, raccontando la sua interpretazione. Come aveva fatto due sere fa, durante la prima serata, lasciando scivolare una cappa e mostrandosi quasi nudo. Come San ... vanityfair

