Parco delle Colline: domani la presentazione del volume sulla riqualificazione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le porte del Parco: sabato 8 febbraio presso l’Istituto di diagnosi e cura Hermitage presentazione del volume sugli interventi di riqualificazione nel territorio del Parco delle Colline di Napoli. Sabato 8 febbraio (ore 10), all’Istituto di diagnosi e cura Hermitage di Capodimonte, via nuova San Rocco, cupa delle Tozzole 2, sarà presentato Le porte del Parco, primo volume di una collana sull’attività del Parco delle Colline di Napoli. L’opera illustra gli interventi mirati alla riqualificazione urbana, attraverso delle “porte di accesso”, collocate lungo due principali direttrici lineari coincidenti con gli antichi percorsi sentieristici. Due di questi, la Porta-Ponte di Capodimonte e la Porta per Chiaiano, sono giunti al termine della fase autorizzativa e da qui a poco verranno iniziati, mentre per gli altri presentati in forma sintetica si attendono proposte da parte dei soggetti ... 2anews

