Omicidio Vannini, la Cassazione dispone un nuovo processo per la famiglia Ciontoli (Di venerdì 7 febbraio 2020) La sentenza della Cassazione sull’Omicidio di Marco Vannini. La Corte Suprema dispone un nuovo processo per la famiglia Ciontoli. ROMA – Un nuovo processo per la famiglia Ciontoli. E’ questa la sentenza della Cassazione sull’Omicidio di Marco Vannini. I giudici della Corte Suprema hanno accolto la richiesta del procuratore generale rimandando tutte le carte alla Corte di Appello. Toccherà, quindi, ai colleghi di secondo grado decidere sul destino di Antonio Ciontoli, la moglie Maria e i figli Martina e Federico, i quattro imputati per la morte di Marco. La ricostruzione della vicenda La morte di Marco risale al maggio 2015. Il giovane ragazzo si trovava a casa della fidanzata Martina quando è stato colpito da un proiettile sparato da Antonio Ciontoli. L’ex sottoufficiale della Marina ha parlato di colpo partito per sbaglio ma secondo il ... newsmondo

Omicidio Vannini - l’Appello è da rifare. Nuovo processo per tutta la famiglia Ciontoli. La Cassazione accoglie il ricorso della procura generale e della famiglia del giovane ucciso nel 2015 a Ladispoli : Dovrà esserci un Nuovo processo , davanti alla Corte d’assise d’Appello di Roma, per l’ Omicidio di Marco Vannini . La prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui i giudici di secondo grado avevano riqualificato il reato da Omicidio volontario con dolo eventuale a Omicidio colposo, infliggendo al principale imputato, Antonio Ciontoli, 5 anni di reclusione a fronte dei 14 che gli erano stati ...

Omicidio Vannini - attesa la sentenza della Cassazione. Pg : “Riaprire processo - Ciontoli reticenti con soccorsi” : Omicidio Vannini , attesa la sentenza della Cassazione. Pg: “Riaprire processo , Ciontoli reticenti con soccorsi” È attesa nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 febbraio, la sentenza della Cassazione, chiamata a esprimersi sul processo d’appello inerente all’ Omicidio di Marco Vannini . L’udienza è cominciata questa mattina alle 10 ed è finita intorno alle 15. La sentenza dovrebbe arrivare intorno alle 18. La Cassazione ha ...

