Omceo Roma | non cambia niente dopo positività paziente italiano

Roma – "Al momento abbiamo un solo italiano risultato positivo al test del Coronavirus, ma il paziente ha contratto l'infezione in Cina e non nel nostro Paese. Quindi per ora non cambia assolutamente nulla. Il cordone sanitario messo in atto sta funzionando molto bene e gli italiani possono stare tranquilli". Risponde cosi' il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall'agenzia Dire sul primo italiano risultato positivo al test del Coronavirus e attualmente ricoverato all'Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. "Non c'e' nessun caso, e speriamo che la situazione non cambi- ha proseguito Magi- di infezione trasmessa per strada da un italiano a un italiano, oppure da un cinese a un italiano". Secondo il presidente dell'Omceo Roma il fatto che il nuovo ...

