No, il Barcellona non costa troppo: curve e Distinti esauriti al primo giorno (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida, gli anelli inferiori delle due curve. Stop. Alle 5 del pomeriggio del primo giorno di vendita dei biglietti di Napoli-Barcellona, il San Paolo è quasi tutto esaurito. In un giorno solo i napoletani hanno bruciato l’offerta per il match di Champions League del 25 febbraio. A dispetto dei prezzi “troppo alti”, e delle polemiche annesse. Il mercato ha parlato. Già alle 5:30 del mattino i tifosi erano in fila davanti ai punti vendita, e già a metà mattinata le curve superiori erano andate sold out, essendo anche i tagliandi più “economici” in vendita: 70 euro. Nel pomeriggio poi, piano piano, sono terminati anche i Distinti. Restano ancora in vendita gli anelli inferiori delle curve e le due tribune. Tutto qui. In un giorno solo. L'articolo No, il Barcellona non costa troppo: curve e Distinti esauriti al primo giorno sembra ... ilnapolista

