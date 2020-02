Napoli-Barcellona, parte la caccia al biglietto: file lunghissime a Fuorigrotta (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ partita alle ore 10 di oggi la vendita libera per i biglietti della gara di Champions League tra Napoli e Barcellona. Ed è già caccia al biglietto. file lunghissime si registrano a Fuorigrotta nelle biglietterie dello Stadio San Paolo di Napoli. La gara, che si disputerà il prossimo 25 febbraio, nonostante i prezzi record imposti dalla società sui tagliandi, non ha scalfito la passione dei tifosi. Occasione ghiotta per assistere alla prima volta di Lionel Messi nello stadio che fu di Diego Armando Maradona. I prezzi dei tagliandi: Tribuna Posillipo € 250,00 Tribuna Nisida € 190,00 Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12) Distinti € 130,00 Curve € 70,00. L'articolo Napoli-Barcellona, parte la caccia al biglietto: file lunghissime a Fuorigrotta proviene da Anteprima24.it. anteprima24

