LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: buon inizio dei padroni di casa (11-5) (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-5 Mirotic prende la linea di fondo e segna in rovesciata. 11-5 Mirotic lavora benissimo in post su Brooks. Serie infinita di palle perse. 9-5 Piazzato di Hanga. 7-5 Davies vola sopra il ferro. Match iniziato da tre minuti. 5-5 SCOLA! Tripla! 5-2 Bel canestro da sotto di Tarczewski. 5-0 Delaney si butta indietro e trova solo la retina. 3-0 1/2 di Hanga dalla lunetta. 2-0 Piazzato di Mirotic. Tarczewski prova a schiacciare ma subisce la stoppata di Davies. 21.00 COMINCIA LA PARTITA! 20.54: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.48: Il Barcellona ha il 39.0% da tre di squadra, guidata da Victor Claver (48.1%), Kyle Kuric (46.8%) ed Alex Abrines (45.1%). Milano dovrà stare molto attenta dunque alla pericolosità dall’arco degli spagnoli. 20.43: Nei 19 precedenti, il Barcellona comanda 10-9 ed in Eurolega gli ... oasport

