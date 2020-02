Lecce, rogo in una scuola: le immagini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Fonte foto: Vigili del fuoco di LecceLecce, rogo in una scuola: le immagini 1Sezione: Cronache Tag: incendio scuola Emanuela Carucci A spegnere le fiamme i vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato da uno studente Luoghi: Lecce ilgiornale

Trmtv : Lecce, rogo in una scuola superiore: ferito uno studente di 18 anni - LaGazzettaWeb : Lecce, rogo in una scuola superiore: ferito uno studente di 18 anni - PugliaStream : Case popolari, carte e documenti distrutti in un rogo misterioso: indaga la Finanza -