Kirk Douglas: il regista di Ant-Man svela una sua toccante foto alla prova costumi di Michael Douglas (Di venerdì 7 febbraio 2020) Kirk Douglas ritratto sul set di Ant-Man and the Wasp mentre assista alla prova costumi del figlio Michael Douglas in una toccante immagine del backstage. Kirk Douglas ci ha lasciato pochi giorni fa, per commemorarlo il regista di Ant-Man Peyton Reed ha svelato una toccante foto del divo intento a osservare la prova costumi del figlio Michael Douglas. Questo è uno dei tributi più toccanti che si aggiunge alle reazione di Catherine Zeta-Jones e delle altre star alla notizia della morte di Kirk Douglas. La leggenda di Hollywood si è spenta due giorni fa all'età di 103 anni e si profila uno speciale tributo In Memoriam durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2020 che si terrà domenica notte a Los Angeles. La foto diffusa ... movieplayer

stanzaselvaggia : E' morto Kirk Douglas a 103 anni. Quando è iniziata questa puntata di Sanremo ne aveva 31. - Agenzia_Ansa : Addio #KirkDouglas, icona di Hollywood. Aveva 103 anni #ANSA - ADeLaurentiis : Scompare alla straordinaria età di 103 anni un’icona di Hollywood, Kirk Douglas. Pur bambino lo ricordo quando girò… -