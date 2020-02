Justine Mattera Instagram vestaglia inesistente, ‘chiodi’ e parti intime in vista: «Favolosa» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Justine Mattera sì che sa come incantare i follower su Instagram. Sul suo profilo la showgirl di origini americane, arrivata da noi nel 1994, ha pubblicato un nuovo scatto provocante che la ritrae sensuale con solo una vestaglietta trasparente bianca. Niente altro che questo… Un post intrigante, a luci rosse, quello della soubrette, famosa anche per la somiglianza incredibile con Marilyn Monroe, che ha ricevuto in poche ore oltre 16mila “mi piace”. Justine Mattera Instagram vestaglia inesistente, ‘chiodi’ e parti intime in vista: «Favolosa» La foto in questione mostra Justine Mattera con addosso una vestaglia bianca, da cui sotto spuntano i seni generosi, o meglio i capezzoli, ossia i «chiodi duri», come li ha definiti qualche utente. Il lato A della soubrette davvero peccaminoso: la cintura copre le parti intime della 48enne newyorkese, che non guarda ... urbanpost

