Judo, Grand Slam Parigi 2020: Giuffrida e Basile le punte azzurre con chance di podio, assente Lombardo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si preannuncia una due giorni di fuoco all’AccorHotel Arena di Bercy, pronta ad ospitare i 14.500 spettatori che assisteranno all’attesissimo Grand Slam di Parigi 2020, secondo appuntamento stagionale con il World Tour di Judo. Dopo il Grand Prix inaugurale di Tel Aviv, i migliori Judoka al mondo si daranno battaglia nella capitale francese per il Grand Slam per eccellenza in termini di numeri (688 partecipanti provenienti da 117 Nazioni) e di qualità del campo partenti. Saranno al via della manifestazione la bellezza di nove atleti in vetta al ranking mondiale delle rispettive categorie tra cui i campioni iridati in carica Daria Bilodid (-48 kg), Christa Deguchi (-57 kg), Clarisse Agbegnenou (-63 kg), Marie Eve Gahie (-70 kg), Madeleine Malonga (-78 kg) e Sagi Muki (-81 kg). I riflettori saranno puntati anche sulla leggenda locale Teddy Riner, dieci volte campione del mondo ... oasport

