John Kercher, il padre di Meredith Kercher, si è spento in circostanze poco chiare (Di venerdì 7 febbraio 2020) John Kercher, il padre di Meredith Kercher, è stato trovato senza vita in circostanze misteriose. Meredith Kercher è la studentessa universitaria britannica brutalmente assassinata a Perugia, nel 2007. Allora la vicenda fece notizia in tutto il mondo. Ecco quello che è successo al padre. John Kercher, il padre di Meredith Kercher è stato trovato senza vita fuori dalla sua casa a Croydon, in Inghilterra, il 13 gennaio 2020 ma solo ora la stampa ha appreso le circostanze misteriose in cui è stato trovato. L'uomo aveva ferite definite "devastanti" dagli inquirenti, tra cui un braccio e una gamba rotte. Quando è stato trovato era ancora vivo ma ha detto di non ricordare nulla. Era a pochi metri da casa sua ed erano le 7:30 pm di una serata nebbiosa. John Kercher si è spento in ospedale

