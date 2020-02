Il figlio Nicola non guarda il Gf Vip | Serena Enardu la matrigna cattiva (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non arrivano belle notizie per Pago, il concorrente del Grande Fratello Vip: con l’ingresso nella casa dei vip della sua compagna Serena Enardu non ha più il sostegno della famiglia. Dure le parole del figlio Nicola che non guarda più il GF Vip dopo l’arrivo di Serena Enardu, la matrigna cattiva. “Nostro figlio Nicola non … L'articolo Il figlio Nicola non guarda il Gf Vip Serena Enardu la matrigna cattiva proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

