Fine vita: no accanimento clinico su bambini terminali (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mettere sempre al "primo posto il superiore interesse del bambino" malato terminale, evitando trattamenti "inefficaci e sproporzionati" che possono portare "ulteriori sofferenze e un prolungamento penoso della vita". È la raccomandazione che arriva dal Comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb), che oggi interviene in tema di Fine vita, dopo che ieri la Federazione degli Ordini dei medici (Fnom) ha introdotto un'integrazione al codice deontologico che tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito. "L'idea di un parere in materia - spiega all'Ansa il presidente Lorenzo d'Avack - era nata in occasione del caso di Alfie Evans", il bambino inglese affetto da una gravissima malattia rara e che i genitori avrebbero voluto trasferire a Roma. La questione genitori-medici Il Cnb, nella mozione "accanimento clinico o ... tg24.sky

fattoquotidiano : Fine vita, il comitato per la Bioetica sui bimbi in fase terminale: “Evitare l’accanimento e percorsi clinici ineff… - chetempochefa : 'Dunque se vedete che ci sacrifichiamo e rischiamo la vita è perché soffriamo troppo e abbiamo bisogno di voi per l… - insopportabile : Il mio amico @FrancescoAbate oggi vive per un trapianto del 2008 grazie alla generosità di Cinzia. La fine della su… -