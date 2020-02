Cucci: povera Juve, perché Nedved non si lamenta? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Italo Cucci sul Corriere dello Sport sobillato da un lettore che ricorda l’ingiusta scelta di far giocare Verona-Juve sabato dopo che i veronesi hanno disputato il recupero contro la Lazio mercoledì, ricorda le questioni nate tra la Commisso e Nedved e ironizza sulle lamentele della Juventus. I bianconeri, si troveranno sicuramente di fronte una squadra stanca che parte in svantaggio, ma nessuno ne parla e la Juve non si lamenta In pochi giorni il Povero e Gagliardo Verona se la vede con Milan, Lazio e Juve. Chissà cos’avrebbe detto Sarri quand’era a Napoli… Ma il Sistema ignora l’errore e preferisce, alla fine, mettere in cattiva luce la Juventus. Non è la prima volta. perché Nedved non protesta? L'articolo Cucci: povera Juve, perché Nedved non si lamenta? ilNapolista. ilnapolista

