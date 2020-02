Assunzioni febbraio 2020: posti, requisiti e offerte di lavoro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Assunzioni febbraio 2020: posti, requisiti e offerte di lavoro Assunzioni febbraio 2020: anche per questo mese sono molte le offerte di lavoro e le selezioni aperte per chi è in cerca di un’occupazione. Ecco una panoramica degli annunci più interessanti con in testa quelli diffusi da Ferrovie dello Stato ad Anas. Assunzioni febbraio: posti in Ferrovia dello Stato Come di consueto la pagina dedicata alle candidature in Ferrovie dello Stato offre diverse possibilità a chi è in cerca di lavoro. Il gruppo ha intenzione di condurre circa 10mila Assunzioni nei prossimi 10 anni, da qui al 2023 conta di inserire 15mila nuovi lavoratori. Attualmente FS cerca macchinisti, Capi treno e commerciali a Bologna, Parma e Piacenza: c’è tempo fino al 16 febbraio per farsi avanti. Segui Termometro Politico su Google News Assunzioni Poste Italiane febbraio 2020: posti con laurea o ... termometropolitico

Assunzioni Ferrovie dello Stato a febbraio: si cercano Capitreno e Macchinisti
07/02/2020 - Possibile effettuare le assunzioni non attivate nel 2019
Assunzioni con la catena alberghiera Hilton. Il 21 febbraio giornata di selezione a Roma