Achille Lauro: “Trucco e pelliccia da femmina? Allora sono una femmina” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Con i suoi originali e trasgressivi Achille Lauro è considerato dai fan alla stregua di un’icona di stile, ma in tanti non hanno mancato di criticare l’artista. Lo stesso Achille Lauro ha rivelato che, proprio per via delle sue scelte in fatto di look, sarebbe stato vittima di attacchi e bullismo. Achille Lauro: il look con trucco e pelliccia Essere una celebrità non sempre è semplice, specie se adori lo smalto, i look glam e il trucco appariscente. A saperne qualcosa è Achille Lauro, che con i suoi look originali e trasgressivi ha rotto sicuramente qualche tabù: il cantante non si è mai fatto problemi anche a indossare abiti considerati “femminili” come i tacchi o le pellicce. A proposito delle critiche ricevute, ha replicato in prima persona: “Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ti è successo? Io rispondo che sono diventato una signorina”, ha ... notizie

domeniconaso : Achille Lauro ha rispettato un grande brano. Lo ha rispettato cantandolo con rispetto, senza strafare, senza stravo… - trash_italiano : ACHILLE LAURO SEI TU IL FESTIVAL. SEI TU. #Sanremo2020 - IlContiAndrea : E poi c'è chi invece Mimì non la 'sfregia'. Ed è il caso di Achille Lauro (meraviglioso outfit che non stravolge le… -