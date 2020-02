Switch Pro con Nvidia DLSS? Digital Foundry esplora le potenzialità della tecnologia dell'ipotetico nuovo modello più potente (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha recentemente dichiarato che la società "non ha in programma" di lanciare un nuovo modello di Switch quest'anno. Questa è un'affermazione che sembrerebbe sopprimere le voci su uno Switch Pro. Anche se non ci sono piani per introdurre una console aggiornata e offrire ai giocatori qualcosa di nuovo e brillante insieme ai sistemi di prossima generazione di Sony e Microsoft, i piani per il prossimo SKU sono senza dubbio in cantiere e Digital Foundry ha ipotizzato uno Switch Pro (o uno Switch standard) dotato di tecnologia Nvidia DLSS. Si tratta solamente di teorie su come girerebbero i titoli su una console potenziata, come afferma la redazione britannica, ma sicuramente sono molto interessanti.Secondo DF, Nintendo molto probabilmente non introdurrà soluzioni "stravolgenti" su un ipotetico Switch Pro, considerando quale sia l'obiettivo ... eurogamer

