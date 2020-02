Superman & Lois, ecco i figli gemelli di Lois e Clark nella serie The CW (Di giovedì 6 febbraio 2020) Notizie serie tv 6 febbraio 2020: Superman & Lois, Jordan Elsass e Alexander Garfin saranno i figli di Lois e Clark nella serie tv di The CW Ordinata direttamente a serie da The CW, senza passare dalla produzione del pilot, la serie Superman & Lois si espande a vista d’occhio. Il canale ha annunciato che Jordan Elsass e Alexander Garfin saranno nel cast della serie già composto dai due protagonisti Tyler Hoechlin e Elizabeth Tullock, nei panni dei due protagonisti. Superman & Lois è scritta da Aaron Helbing (ex showrunner di The Flash) e racconta appunto della vita di Superman e Lois, alle prese con lo stress, le pressioni e le complessità nell’essere due genitori che lavorano nella società di oggi. Elsass e Garfin interpreteranno i due figli di Clark e Lois, che dovrebbero essere due gemelli. La gravidanza di Lois Lane è stata rivelata nel crossover Elseworlds ... dituttounpop

