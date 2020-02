Sanremo 2020, serata delle cover. Benigni recita il “Cantico dei cantici”. Mika emoziona l’Ariston e omaggia De André (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo una seconda serata da record di ascolti, la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 è interamente dedicata alle cover. I 24 big della musica italiana in gara all’Ariston reinterpretano i successi della storia di Sanremo insieme agli ospiti. Tra gli ospiti, Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo dopo nove anni dall’ultima esibizione. Grande attesa per la sua performance di questa sera – che dovrebbe durare 40 minuti – e qualche polemica sul suo cachet. Anche Mika sarà sul palco dell’Ariston. L’artista libanese è un altro super ospite della serata: accenderà l’atmosfera del teatro con i suoi successi dance. «Benvenuti alla terza serata» La terza serata comincia a ritmo serrato con le esibizioni dei cantanti in gara dopo le polemiche relative alle serate precedenti sugli orari slittati rispetto alla ... open.online

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - TizianaFerrario : Sanremo 2020 - Commovente e intenso Il monologo di Rula Jebreal sulla violenza alle donne e l’appello agli uomini p… -