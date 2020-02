Sanremo 2020, Fiorello si veste come la De Filippi e lei chiama in diretta. Grande comozione per il rapper Paolo (Di giovedì 6 febbraio 2020) La seconda serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, è iniziata con Fiorello che si presenta all'Ariston vestito da Maria De Filippi. Accompagnato dalla musica di "C'è posta per te", il mattatore è sceso dalle scale del Teatro con indosso tailleur nero e camicia bianca, e parrucca bionda. Pubblico in delirio. "Mi sono guardato allo specchio: sembro Boris Johnson piastrato". Fiorello sottolinea l'eccezionalità della cosa: "Non c'è uno mio show dove mi sia vestito da qualcosa. L'ho fatto per te - dice ad Amadeus - per rispettare una promessa. Io Maria non la so neanche imitare: 'apri la busta!', 'Tina Cipollari!'", prova a dire con erre moscia e imitando la voce della conduttrice Mediaset. Poi chiede ad Amadeus in regalo i fiori che il conduttore dona ad ogni donna ospite. Ma mentre Amadeus chiede "portate i fiori per la signora", squilla il cellulare di Fiorello. Lui ... ilfogliettone

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -