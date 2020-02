Sanremo 2020, ascolti seconda serata (Di giovedì 6 febbraio 2020) La seconda serata di Sanremo 2020 sarà ricordata di certo per la sua lunghezza: la diretta si è chiusa alle 01.43 e per trovare un orario del genere per una serata che non sia una finale (come ad esempio quella del Sanremo 2017) bisogna tornare indietro ai tempi di Sanremo 1988, in piena era Baudo.Sanremo 2020, ascolti seconda serata pubblicato su TVBlog.it 06 febbraio 2020 09:30. blogo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -