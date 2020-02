Roma – Bologna | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di venerdì 7 febbraio in diretta e streaming (Di giovedì 6 febbraio 2020) La quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A inizia con il match tra Roma e Bologna. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata la Roma ha perso per 4 – 2 contro il Sassuolo, in casa di quest’ultimo, complice anche un espulsione per i giallorossi. Il Bologna vince invece in casa contro il Brescia con il risultato finale di 2 – 1. Nonostante la pesante sconfitta subita nella scorsa giornata, la Roma mantiene la sua quinta posizione a quota 39 punti; in compagnia dell’Atalanta. Il Bologna ha ripreso la spirito combattivo giusto e le due vittorie consecutive hanno dato la spinta che ci voleva ad una squadra che comunque si trova in 11esima posizione, senza temere nulla. Dove vedere in diretta l’anticipo di Serie A Roma – Bologna L’anticipo della quarta giornata di ... nonsolo.tv

socios : ?? Nelle prossime ore sorprenderemo un tifoso dell'AS Roma con 2 biglietti VIP per la partita di domani contro il Bo… - HuffPostItalia : La scissione delle Sardine. Il movimento di Roma si stacca da Bologna: 'Santori&Co non sono più un riferimento' - OfficialASRoma : Prima seduta di allenamento in vista di Roma-Bologna di venerdì #ASRoma -