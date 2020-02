Prescrizione: botta e risposta Morani-Nobili, dem ‘uscite da maggioranza?’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – botta e risposta via social tra Alessia Morani del Pd e Luciano Nobili di Iv sulla Prescrizione. Scrive l’esponente dem: “Ma se al decreto mancheranno i voti di #ItaliaViva significa che esce dalla maggioranza?”. Replica Nobili: “Significa che su questo non avete la maggioranza. Non è difficile Alessia. Noi difendiamo la legge di Gentiloni e Orlando, voi difendete la legge di Bonafede e Salvini. Tutto qui”. Controreplica di Morani: “Quindi quel ‘non avete la maggioranza’ significa che voi non ne fate più parte”. L'articolo Prescrizione: botta e risposta Morani-Nobili, dem ‘uscite da maggioranza?’ CalcioWeb. calcioweb.eu

