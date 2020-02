Paola di Benedetto in lacrime: Federico non vuole vederla (Di giovedì 6 febbraio 2020) Paola di Benedetto, l’ormai celebre madre natura di Ciao Darwin, è una delle concorrenti in gara del Grande Fratello Vip 4. La disperazione Le rivelazioni fatte dal Conduttore del Grande Fratello Signorini, nel settimanale Chi, non lasciano nessuna speranza per la bella modella di riabbracciare il ragazzo. Nel corso della sua permanenza al Grande Fratello la Di Benedetto non ha ricevuto nessuna notizia da parte del suo ragazzo nonostante i numerosi richiami. La disperazione e le continue sollecitazioni che in camera rivolge quotidianamente la ragazza, hanno coinvolto anche gli altri partecipanti che, comprendendo la situazione, si sono lanciati in appelli spassionati. Non passa giorno, trascorso nella casa più spiata d’Italia, che la modella non si rivolga al ragazzo rivolgendogli frasi d’amore. Paola di Benedetto ha provato di tutto, rivolgendo attenzioni ed ... velvetgossip

