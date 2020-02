Oroscopo Paolo Fox del 6 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arriva l’Oroscopo di Paolo Fox del 6 febbraio con le previsioni astrologiche dettagliate su amore e lavoro per ogni segno zodiacale. Che cosa hanno in serbo gli astri per la giornata di giovedì? Ecco come cambiano gli equilibri dei 12 segni dello Zodiaco. Paolo Fox Oroscopo del 6 febbraio da Ariete a Gemelli Ariete – Dovete prima superare questi primi due mesi del 2020 e poi potete passare al piano di recupero. Marzo e aprile saranno due mesi di grande forza e Venere, da venerdì, favorirà l’amore Toro – C’è discordia nelle prossime 48 ore. Questo Oroscopo vi ricorda che in questa parte dell’anno sarà possibile risolvere dei problemi nati l’anno scorso. In amore ci vuole fermezza. Gemelli – Da venerdì avete Venere favorevole, perciò questa parte della settimana lavora a vostro favore. Sabato e domenica sono due giornate importanti per il campo sentimentale. ... kontrokultura

