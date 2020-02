Morto Li Wenliang, il medico che per primo aveva lanciato l’allarme sul coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) coronavirus, è Morto Li Wenliang il medico di Wuhan che per primo aveva lanciato l’allarme. Era stato contagiato da un paziente. È Morto Li Wenliang il medico di Wuhan che per primo aveva lanciato l’allarme sul coronavirus. E che era stato censurato. Non è da escludere tutt’oggi che se si fosse dato ascolto al suo allarme a quest’ora si starebbero piangendo meno vittime nella Cina messa in ginocchio. coronavirus, è Morto Li Wenliang il medico che per primo aveva lanciato l’allarme Si tratta del medico che aveva allertato la Cina della nuova malattia virale quando questa si era manifestata solo da poco. L’uomo sarebbe stato redarguito dalla polizia e messo a tacere, censurato. A discapito della sicurezza nazionale, ma questo lo avrebbero scoperto solo nel corso dei giorni e delle settimane. La notizia della morte di Li Wenliang è stata ... newsmondo

