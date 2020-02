Mafia, 12 arresti a Prato: “Riciclavano il denaro del clan Tagliavia nel commercio di pallets” (Di giovedì 6 febbraio 2020) I soldi del clan Tagliavia erano finiti in Toscana. La Guardia di Finanza, coordinata dalla direzione distrettuale antiMafia di Firenze, ha arrestato 12 persone con l’accusa di associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona, aggravate dall’aver favorito Cosa nostra. In totale sono 60 gli indagati. Il sodalizio riciclava proventi degli affari criminali della “famiglia mafiosa di Corso dei Mille di Palermo, capeggiata da Pietro Tagliavia, figlio di Francesco Tagliavia, condannato all’ergastolo per le stragi di via d’Amelio a Palermo e via dè Georgofili a Firenze. Il flusso illecito di denaro ricostruito dagli inquirenti ammonata a circa 150 milioni di euro, di cui 39 provenienti direttamente da soggetti di Palermo ... ilfattoquotidiano

