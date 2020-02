La versione Switch di The Outer Worlds si mostra in nuove immagini (Di giovedì 6 febbraio 2020) Come ormai saprete l'RPG targato Obsidian The Outer Worlds sarà disponibile anche su Nintendo Switch e per soddisfare la curiosità dei giocatori, Nintendo UK ha pubblicato alcune immagini del gioco.Sarà Virtuos ad occuparsi del porting, si tratta di uno studio specializzato nella creazione di porting per l'brida Nintendo, a loro infatti dobbiamo i porting di L.A Noire, Final Fantasy 12 The Zodiac Age e Dark Souls Remastered. "The Outer Worlds è un nuovo gioco di ruolo in soggettiva, di ambientazione fantascientifica e a giocatore singolo, sviluppato da Obsidian Entertainment e prodotto da Private Division. In The Outer Worlds ti risvegli dall'ibernazione su una nave di coloni che si è perduta durante il trasferimento verso Halcyon, la colonia più lontana della Terra ai confini della galassia, per trovarti invischiato in una complicata cospirazione che rischia di distruggerla. Mentre ... eurogamer

Eurogamer_it : La versione Switch di The Outer Worlds si mostra in nuove immagini - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: God Eater 3: la versione 2.40 in arrivo il 6 febbraio sui Nintendo Switch europei - cyberanimax : -