La moglie lo lascia: lui uccide i loro due figli piccoli spruzzandogli del silicone in gola (Di giovedì 6 febbraio 2020) I fatti sono avvenuti lo scorso maggio a Dresda, in Germania. L'uomo, 55enne francese, ha prima strangolato i piccoli di 2 e 5 anni, poi gli ha spruzzato della schiuma da costruzione per evitare che i soccorsi potessero rianimarli. Dopo ha aggredito la moglie, 27 anni, ma la moglie è riuscita a salvarsi. fanpage

Giannicet1 : RT @FENEALUIL_: Ennesimo incidente mortale sul lavoro a #Benevento, nel #cantiere della Stazione Centrale. Muore lavoratore #edile che lasc… - RZALLONE : @pasquino2000 Lascia fare, l’ha menato la moglie e non ha le palle per ammetterlo - IsaeChia : ‘#LIsolaDeiFamosi’, #AlessiaMarcuzzi lascia il timone del reality: la velenosa frecciatina della moglie di… -