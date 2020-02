Isis, i foreign fighter a processo nel Kurdistan siriano: “I Paesi europei non li vogliono, mille combattenti rischiano l’ergastolo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gli emiri, con posizioni di vertice. Ma anche i boia dai lunghi coltelli insanguinati che hanno infiammato le piazze delle città finite sotto gli artigli del Califfato. Passando dai semplici combattenti e poi più giù, fino a chi ha supportato e lavorato per lo Stato islamico. Si troveranno tutti davanti alla sbarra, tra un mese o poco più. L’annuncio è stato dal co-rappresentante per gli Affari esteri dell’Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, Abdulkarim Omar. I foreign fighter che da tutto il mondo si sono riversati in Siria per unirsi all’Isis finiranno a processo. Nelle carceri controllate dalle Sdf (le Forze democratiche siriane, guidate dai curdi delle Ypg) alloggiano circa mille miliziani stranieri che facevano capo all’ex califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Nei campi di detenzione riservati ai familiari, invece, ci sono più di 4mila donne, parte ... ilfattoquotidiano

