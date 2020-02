Il taglio del cuneo fiscale è legge: quanto aumenta la busta paga per i lavoratori dipendenti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Con la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il decreto che prevede il taglio del cuneo fiscale è legge. Entrerà in vigore dal primo luglio e porterà un aumento nelle buste paga dei lavoratori dipendenti italiani. Andiamo a vedere a quanto ammonta la cifra aggiuntiva mensile in base al reddito del singolo lavoratore.Continua a leggere fanpage

Mov5Stelle : Luca è un ragazzo di 30 anni che quasi 6 anni fa ha aperto una panineria a Roma grazie al #Microcredito finanziato… - F_DUva : #TaglioParlamentari e taglio #vitalizi sono risultati straordinari del @Mov5Stelle in #Parlamento. Qualcuno però vu… - teresa3345 : RT @laperlaneranera: Se verrà firmata la riforma del MES sarà un attacco predatorio contro l’Italia Privatizzazione sostanziale della Sanit… -