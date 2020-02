Genoa, Ghiglione: «Qui ho fiducia. Nicola ha portato cattiveria» (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’esterno del Genoa Ghiglione ha fatto il punto in casa rossoblù: dall’esperienza da titolare all’arrivo di Nicola Paolo Ghiglione ha raccontato le proprie sensazioni nel vestire la maglia del Genoa: «È il mio primo campionato di Serie A dove gioco con continuità. Nella passata stagione a Frosinone ho trovato poco spazio, complice anche un infortunio. E’ stata comunque un’esperienza che mi è servita per crescere. Ora sono tornato al Genoa dove ho trovato fiducia. Non mi aspettavo di giocare con continuità ad inizio anno ma sono felice». «Nicola ha portato un pizzico di cattiveria in più. È arrivato in un momento brutto dove noi eravamo giù. Ha portato consapevolezza e se arriveranno i risultati l’autostima salirà», ha detto l’esterno a tuttomercatoweb.com. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

