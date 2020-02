Frecciarossa deraglia vicino a Lodi: morti due macchinisti. Ci sono feriti: uno è grave (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un treno Frecciarossa partito da Milano Centrale intorno alle 5.10 è deragliato nel Lodigiano poco dopo la partenza. A rovesciarsi, oltre alla motrice, due vagoni con passeggeri a bordo. sono morti due macchinisti, entrambi intorno ai 30 anni. La protezione civile parla di una trentina di feriti, ma al momento i vigili del fuoco sono impegnati nell’estrazione di chi era a bordo. Una persona è stata ferita gravemente. Traffico sospeso sulla tratta Milano-Bologna, al momento ritardi per 60 minuti. Le cause dell’incidente sono ancora da definire. L'articolo Frecciarossa deraglia vicino a Lodi: morti due macchinisti. Ci sono feriti: uno è grave proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

