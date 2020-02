Diodato e Nina Zilli a Sanremo scatenati nel rock’n’roll con 24mila Baci di Adriano Celentano (video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Hanno puntato su un grande classico di Adriano Celentano, gli stilosissimi Diodato e Nina Zilli a Sanremo 2020: il cantautore aostano, in gara tra i Big in questo 70° Festival della Canzone italiana con Fai Rumore, ha portato con sé la collega e veterana dell'Ariston per la serata delle cover, dedicata ai brani che hanno fatto la storia della kermesse. Diodato e Nina Zilli a Sanremo 2020 Diodato e Nina Zilli a Sanremo 2020 hanno deciso di proporre una versione a due voci della celeberrima 24mila Baci, portando un po' di rock'n'roll sul palco. Diodato ha riarrangiato una delle hit senza tempo del Molleggiato per renderne una versione contemporanea ed originale, più pop e che coinvolgesse il più possibile gli strumenti dell'Orchestra. I due hanno anche coreografato la loro esibizione, con un gruppo di ballerini ad accompagnarli, per terminare in uno scatenato rock'n'roll sul ... optimaitalia

IlContiAndrea : #Diodato balla, canta, si scatena con Nina Zilli in 24mila baci e tira fuori tutta la sua carica rock e pop. Spiazz… - giannisibilla : La cover di Diodato e Nina Zilli mi ha risvegliato dal torpore di un’altra serata lunghissima. Che bell’arrangiame… - _Anonimah_92 : RT @Iperborea_: Io non mi aspettavo tutto questo da Diodato e Nina Zilli, sono piacevolmente stordita, ve la siete portati a casa alla gran… -