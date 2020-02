Coronavirus, bilancio sempre più grave: 630 morti accertati, il numero dei contagiati accertati sale a oltre 30.000 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ha superato i 630 morti il bilancio delle vittime del nuovo Coronavirus in Cina. Lo hanno reso noto le autorita’ della provincia dello Hubei, epicentro dell’epidemia. Nel suo bollettino giornaliero, la commissione sanitaria della provincia cinese ha riportato anche 2.447 nuovi contagi, portando il numero totale di pazienti a oltre 30 mila. “La tecnologia per produrre il vaccino per il Coronavirus, anche in breve tempo, c’e’ ma servono sicurezza ed efficacia. E poi bisogna produrli su ampia scala e distribuirli.. Quindi non e’ questione di settimane ma di mesi, anche di un anno“. Lo ha detto il direttore del reparto Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanita’, Giovanni Rezza, nel corso del programma ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4. “E’ importante – ha spiegato – rallentarne la ... meteoweb.eu

