Coppa del Re, Real Madrid eliminato dalla Real Sociedad! Blancos ko al Bernabeu (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Real Madrid esce ai quarti della Coppa del Re. La Real Sociedad sbanca il Bernabeu 4 a 3! La Coppa del Re perde il Real Madrid ai quarti di finale. Gli uomini di Zidane sono stati infatti sconfitti tra le mura amiche dalla Real Sociedad. Real Madrid, serata no I Blancos pagano i troppi errori difensivi e un po’ di sfortuna (palo di Sergio Ramos). Senza Hazard (ormai sulla via del recupero completo) né Bale (escluso per scelta tecnica), Zidane dà fiducia alle seconde linee scommettendo su un turnover molto massiccio. Zinedine Zidane Real Sociedad avanti Le cose per il Real Madrid si mettono male al 22′ quando l’ex Odegaard riesce a superare Areola con un sinistro da posizione centrale dopo un destro di Isak respinto alla meglio. I padroni di casa tentano di pareggiare assaltando l’area ospite: Remiro para tutto, poi è la traversa a ... newsmondo

ASRomaFemminile : ?? Alle 19:30 su @RomaTV c'è Women's Weekly! ?? All'interno l'intervista a Valentina Casaroli in vista dell'andata d… - SkySport : Coppa del Re, Real Madrid e Barcellona eliminati: passano Real Sociedad e Atletico Bilbao - DiMarzio : Non succedeva dal 2002-03: #AtleticoMadrid, #Barcellona e #RealMadrid fuori dalle semifinali di #CopaDelRey -