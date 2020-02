Chrysler Pacifica - Con il restyling arriva la trazione integrale (Di giovedì 6 febbraio 2020) FCA ha presentato al Salone di Chicago il restyling della Pacifica. La monovolume italoamericana, offerta anche ibrida, propone diverse novità, sia tecniche sia di design, con larrivo della trazione integrale e il debutto dellinfotainment Uconnect 5. Tra gli allestimenti, quattro in tutto, cè un inedito: il lussoso Pinnacle.Comè. Parlando di stile, si nota subito il frontale con una griglia diamantata dalleffetto tridimensionale, così come i gruppi ottici anteriori, anchessi ritoccati. La Pacifica cambia sguardo ma il lato-b non è da meno: al posteriore, le nuove luci di coda sottolineano la larghezza del mezzo, che tra le personalizzazioni può contare su pacchetti dedicati come lS Appearence e su cerchi fino a 20" di misura. Parental control. Laggiornamento di metà carriera non dimentica gli interni. Sulla plancia spicca il nuovo schermo da 10,1 dedicato allinfotainment di ultima ... quattroruote

