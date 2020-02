Casa: Idealista, a gennaio prezzi -0,5%, a Napoli -0,8% ma a Milano +1,5% (2) (Di giovedì 6 febbraio 2020) (Adnkronos) – Quattordici le aree regionali in calo a gennaio, trascinate a ribasso dalla Valle d’Aosta (-2,1%). In Sicilia, Lombardia e Basilicata le diminuzioni toccano lo 0,9%, attenuandosi gradualmente in Campania (-0,8%), Abruzzo (-0,7%) e Toscana (-0,6%). Marche e Puglia vedono prezzi in diminuzione dello 0,5%, seguite dall’Emilia-Romagna (-0,4%). Trentino-Alto Adige e Umbria perdono 0,3 punti percentuali, Friuli-Venezia Giulia e Calabria lo 0,2% rispetto al mese precedente.Resta stabile il Piemonte, mentre a crescere sono solo Sardegna (0,1%), Lazio (0,2%), insieme a Veneto, Liguria e Molise (0,5%), che segnano i recuperi maggiori. La regione che vanta i valori più alti è la Valle d’Aosta (2.517 euro/m2) davanti a Liguria (2.460 euro/m2) e Trentino-Alto Adige (2.405 euro/m2). Le richieste più basse da parte dei proprietari si riscontrano a Sud della ... calcioweb.eu

idealista_it : La proposta di Madonna a Harry e Meghan: “Il Canada è noioso, vi affitto casa a New York” - antonio__leone : L’ #immobiliare è sempre più indirizzato verso #nuovefrontiere ??Un articolo de #IdealistaNews ci presenta questa ca… -