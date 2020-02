Casa delle Donne, la figuraccia di Raggi: canta vittoria troppo presto e si prende meriti non suoi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nel 2018 il Comune di Roma ha revocato la concessione alle associazioni che gestiscono la Casa Internazionale delle Donne. Da allora, per due anni di seguito, le attiviste hanno chiesto alla sindaca Raggi di trovare una soluzione e una mediazione. Sono sempre state ignorate. Adesso Raggi si prende il merito di un emendamento che è stato proposto da Italia Viva, ma non ha mai fatto nulla per lo stabile di via della Lungara. fanpage

lucianonobili : La #Raggi, prima donna sindaco, ha tentato di chiudere la Casa Internazionale delle Donne. Una straordinaria mobili… - virginiaraggi : La Casa Internazionale delle Donne è salva. Abbiamo trovato una soluzione in Parlamento grazie ad un emendamento co… - lauraboldrini : Sono vicina alle famiglie e ai colleghi delle vittime del terribile incidente ferroviario di #Lodi Mi auguro una p… -